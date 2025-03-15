За словами Рубіо, в міжнародних відносинах важливе питання дій, а не довіри

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Питання довіри до диктатора РФ Путіна "не має значення". Так заявив журналістам держсекретар США Марко Рубіо коментуючи тему переговорів Росії та США щодо України.

Про це інформує The Guardian.

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Журналісти запитали Рубіо: чи довіряє він Путіну. На це держсекретар відповів, що це "нерелевантне питання", оскільки "йдеться не про довіру, а про дії — про те, що ви робите".

"Ви не можете просто сказати, що хочете миру. Ви повинні досягти миру, і це справедливо для обох сторін у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні та в будь-якій взаємодії", — сказав він.

Рубіо сказав журналістам, що зовнішня політика працює інакше, ніж внутрішня політика, оскільки вам часто доводиться працювати з людьми, які вам не подобаються, але однаково мати розбіжності з людьми, які вам подобаються.

"Іноді вам доведеться з’ясувати, як співпрацювати з країнами, які не згодні з вами з більшості питань, а в деяких інших випадках ви можете виявитися неприєднаними в питанні з нацією, з якою ви дуже тісно співпрацюєте в купі інших речей", — пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні Віткофф повернувся до США після переговорів з Путіним у закритому форматі.

Видання SkyNews писало, що Путін змусив Віткоффа чекати на зустріч з ним вісім годин через розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

А міністри країн "Великої Сімки" попередили, що введуть нові санкції проти Росії, якщо та відмовиться від припинення вогню в Україні.