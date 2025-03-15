По словам Рубио, в международных отношениях важен вопрос действий, а не доверия

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Вопрос доверия к диктатору РФ Путину "не имеет значения". Так заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио комментируя тему переговоров России и США по Украине.

Об этом информирует The Guardian.

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Журналисты спросили Рубио: доверяет ли он Путину. На это госсекретарь ответил, что это "нерелевантный вопрос", поскольку "речь идет не о доверии, а о действиях - о том, что вы делаете".

"Вы не можете просто сказать, что хотите мира. Вы должны достичь мира, и это справедливо для обеих сторон в любом конфликте, в любой войне и в любом взаимодействии", — сказал он.

Рубио сказал журналистам, что внешняя политика работает иначе, чем внутренняя политика, поскольку вам часто приходится работать с людьми, которые вам не нравятся, но все равно иметь разногласия с людьми, которые вам нравятся.

"Иногда вам придется выяснить, как сотрудничать со странами, которые не согласны с вами по большинству вопросов, а в некоторых других случаях вы можете оказаться неприсоединившимися в вопросе с нацией, с которой вы очень тесно сотрудничаете в куче других вещей", — пояснил он.

Напомним, сегодня Уиткофф вернулся в США после переговоров с Путиным в закрытом формате.

Издание SkyNews писало, что Путин заставил Уиткоффа ждать встречи с ним восемь часов из-за разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

А министры стран "Большой Семерки" предупредили, что введут новые санкции против России, если та откажется от прекращения огня в Украине.