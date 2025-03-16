Торговельні війни США — Рубіо заявив про укладання нових угод

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки можуть ініціювати двосторонні переговори з країнами щодо укладення нових торгівельних угод. Це станеться після того, як до основних торгових партнерів будуть застосовані мита.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає CNN в неділю, 16 березня.

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Рубіо пояснив, чому США вводять мита для країн. За його словами, це відбувається відповідно до того, "що вони накладають на США".

"Це не проти Канади, це не проти Мексики, це не проти ЄС, це стосується всіх", — зазначив Рубіо.

Він додав, що після застосування мит до основних торгових партнерів, США будуть відкриті для двосторонніх угод. Рубіо наголосив, що Штати будуть домовлятись з тими, хто цього захоче.

"Виходячи з цієї нової базової лінії чесності та взаємності, ми потенційно будемо брати участь у двосторонніх переговорах з країнами по всьому світу щодо нових торгівельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін", — додав держсекретар США.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас висловилася щодо мит, які впроваджують США. За її словами, від цих торгівельних війн виграє Китай.

Раніше Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу ввести 200% мита на алкогольну продукцію. Президент США заявив, що це буде відповіддю на дії ЄС.