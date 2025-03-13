США погрожують ввести 200% мита на алкоголь з Євросоюзу

Трамп погрожує Євросоюзу ввести 200% мита на алкоголь
Президент США Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу ввести 200% мита на алкогольну продукцію. Він зазначив, що це буде відповіддю на дії ЄС.
Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social в четвер, 13 березня.
Трамп погрожує ЄС підвищити мито на алкоголь
Лідер США зазначив, що 50% тариф ЄС на американський віскі є "огидним". У відповідь США може запровадити величезні мита на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію.
"Якщо цей тариф не буде скасований негайно, США найближчим часом встановлять 200% тариф на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію, що поставляються з Франції та інших країн, представлених ЄС. Це буде чудово для бізнесу з вина та шампанського в США", — написав Трамп.
Нагадаємо, за інформацією Reuters, Європейський Союз вводить зустрічні мита на товари зі США. Вони почнуть діяти з квітня.
Інформацію про зустрічні мита підтвердила й президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що це відповідь на тарифи, які США ввели проти ЄС.
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