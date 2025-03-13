США угрожают ввести 200% пошлины на алкоголь из Евросоюза

Трамп угрожает Евросоюзу ввести 200% пошлины на алкоголь
Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу ввести 200% пошлины на алкогольную продукцию. Он отметил, что это будет ответом на действия ЕС.
Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в четверг, 13 марта.
Трамп угрожает ЕС повысить пошлины на алкоголь
Лидер США отметил, что 50% тариф ЕС на американский виски является "отвратительным". В ответ США может ввести огромные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию.
"Если этот тариф не будет отменен немедленно, США в ближайшее время установят 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольную продукцию, поставляемые из Франции и других стран, представленных ЕС. Это будет прекрасно для бизнеса по вину и шампанскому в США", — написал Трамп.
Напомним, по информации Reuters, Европейский Союз вводит встречные пошлины на товары из США. Они начнут действовать с апреля.
Информацию о встречных пошлинах подтвердила и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что это ответ на тарифы, которые США ввели против ЕС.
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