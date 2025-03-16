Торговые войны США — Рубио заявил о заключении новых соглашений

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки могут инициировать двусторонние переговоры со странами по заключению новых торговых соглашений. Это произойдет после того, как к основным торговым партнерам будут применены пошлины.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает CNN в воскресенье, 16 марта.

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Рубио объяснил, почему США вводят пошлины для стран. По его словам, это происходит в соответствии с тем, "что они накладывают на США".

"Это не против Канады, это не против Мексики, это не против ЕС, это касается всех", — отметил Рубио.

Он добавил, что после применения пошлин к основным торговым партнерам США будут открыты для двусторонних соглашений. Рубио отметил, что Штаты будут договариваться с теми, кто этого захочет.

"Исходя из этой новой базовой линии честности и взаимности, мы потенциально будем участвовать в двусторонних переговорах со странами по всему миру относительно новых торговых договоренностей, которые имеют смысл для обеих сторон", — добавил госсекретарь США.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас высказалась относительно пошлин, которые внедряют США. По ее словам, от этих торговых войн выигрывает Китай.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу ввести 200% пошлины на алкогольную продукцию. Президент США заявил, что это будет ответом на действия ЕС.