За словами Марка Карні, він не знизить тарифи, пока США не продемонструють повагу

Прем'єр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні, про якого Новини.LIVE робили великий матеріал, напередодні офіційно вступив на свою посаду. Він відразу визначив подальші кроки щодо США та економіки Канади.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Карні відразу дав зрозуміти, що не планує зустрічатись з Дональдом Трампом, який почав торгівельну війну зі своїм єдиним та головним союзником у Північній Америці. Карні хоче поїхати до Франції та Британії, де зустрінеться з керівниками цих країн.

"Гадаю, гарною ідеєю буде вирушити туди, бо нам потрібно диверсифікувати торгівельних партнерів і зміцнювати нашу безпеку таким чином", — заявив канадський прем'єр.

Щодо переговорів з президентом США, то Карні розраховує "поговорити з ним в належний час".

Новий прем'єр відомий тим, що відразу заявив про незалежність Канади і що вона ніколи не стане 51 штатом. Карні пообіцяв тримати високі тарифи на товари зі США до тих пір, доти США "не продемонструють повагу" до Канади.

Нагадаємо, що раніше головні канадські міністри заявили, що зміна керівництва в країні може надати шанс перезавантажити непрості нині відносини зі США — найбільшим торговельним партнером.

А днями Марк Карні виступив із різкою заявою щодо нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. За його словами, ці обмеження є "атакою на канадських працівників, сім'ї та бізнес".