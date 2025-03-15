По словам Марка Карни, он не снизит тарифы, пока США не продемонстрируют уважение

Новый премьер Канады объяснил, когда снизит пошлины для США
Новый премьер-министр Канады Марк Карни, о котором Новини.LIVE делали большой материал, накануне официально вступил в свою должность. Он сразу определил дальнейшие шаги в отношении США и экономики Канады.
Об этом сообщает Европейская правда.
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Карни сразу дал понять, что не планирует встречаться с Дональдом Трампом, который начал торговую войну со своим единственным и главным союзником в Северной Америке. Карни хочет поехать во Францию и Британию, где встретится с руководителями этих стран.
"Думаю, хорошей идеей будет отправиться туда, потому что нам нужно диверсифицировать торговых партнеров и укреплять нашу безопасность таким образом", — заявил канадский премьер.
Что касается переговоров с президентом США, то Карни рассчитывает "поговорить с ним в надлежащее время".
Новый премьер известен тем, что сразу заявил о независимости Канады и что она никогда не станет 51 штатом. Карни пообещал держать высокие тарифы на товары из США до тех пор, пока США "не продемонстрируют уважение" к Канаде.
Напомним, что ранее главные канадские министры заявили, что смена руководства в стране может предоставить шанс перезагрузить непростые ныне отношения с США - крупнейшим торговым партнером.
А на днях Марк Карни выступил с резким заявлением относительно новых тарифов, введенных администрацией Трампа. По его словам, эти ограничения являются "атакой на канадских работников, семьи и бизнес".
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