Госсекретарь США Рубио сделал заявление по НАТО - детали

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не планируют выходить из Североатлантического блока (НАТО). Однако он подчеркнул, что все страны-участницы Альянса должны увеличить расходы на оборону.

Об этом Рубио сказал во время своего выступления на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, информирует "РБК-Украина".

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"Помните о том, что США — это часть НАТО и мы такие же активные, как и были раньше при всей той истерии, что происходит в масс-медиа в мире", — сказал чиновник.

Также он добавил, что лидер США Дональд Трамп "четко заявил", что он поддерживает НАТО.

"Мы планируем остаться в НАТО. Он ясно дал это понять", — подчеркнул Рубио. В то же время он вновь упомянул о требованиях США к членам Североатлантического блока увеличить расходы на оборону.

"Мы должны выйти именно на реалистичный путь обязательств со стороны всех стран-членов НАТО увеличить до 5% оборонные расходы", — сказал чиновник. По его словам, это должно произойти не за один год, но надо "идти реалистичным путем".

Рубио отметил, что президент США заявил при первой каденции и при второй каденции подтвердил, что он не против НАТО.

"Он против НАТО, которая не имеет сил и средств, которые не могут выполнять свои обязательства", — объяснил Рубио. А также добавил, что то, что происходит в мире в последние годы, "лишь напоминает нам о том, что должна быть мощная сила как фактор сдерживания".

Отметим, что ранее мы информировали, что Рубио примет участие во встрече глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Напомним, что госсекретарь США заявлял, что Америка имеет план "А" и план "Б" по окончанию войны в Украине.