Рубіо візьме участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Брюссель з 2 по 4 квітня, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Під час засідання сторони, зокрема, говоритимуть про мир в Україні.

Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

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Зазначається, що Державний секретар Марко Рубіо відвідає столицю Бельгії — Брюссель, з 2 по 4 квітня. У Брюсселі держсекретар Рубіо візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного блоку (НАТО), де обговорить пріоритети безпеки Альянсу. Зокрема збільшення інвестицій НАТО в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні.

Рубіо також обговорить спільну загрозу Китаю для Євроатлантичного й Індо-Тихоокеанського альянсів на засіданні НАТО з представниками країн-партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, держсекретар США обговорить плани щодо Гаазького саміту цього літа.

Нагадаємо, що раніше Марко Рубіо говорив, що США мають план "А" та план "Б" щодо закінчення війни в Україні. Крім того, він розкрив деталі цих двох планів.

Також Рубіо пояснив, на що повинні піти Росія та Україна для того, щоб переговори були успішними. Він сказав, що мовиться про поступки з обох сторін.