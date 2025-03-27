Рубіо прокоментував умову РФ щодо припинення атак у Чорному морі

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловився про умову Росії щодо припинення атак в Чорному морі в обмін на зняття санкцій. За його словами, деякі обмеження, про які заявляють в Москві, впроваджені Європейським Союзом.

Про це Марко Рубіо сказав на пресконференції.

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"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож, коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", — сказав Рубіо.

За його словами, тепер Штати повинні оцінити вимоги Росії. Американські чиновники працюватимуть, аби зрозуміти позицію РФ.

Згодом заяву Москви представлять лідеру США Дональду Трампу, який і вирішуватиме подальші кроки.

Рубіо наголосив, що обговорення припинення вогню вже є позитивним фактом.

"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", — додав держсекретар США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США розглядають часткове скасування санкцій з Росії в обмін на перемирʼя в морі.

Водночас Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перспективи припинення вогню в Чорному морі, зауваживши, що Росія намагається додати до домовленості додаткові умови.