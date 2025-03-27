Рубио прокомментировал условие РФ о прекращении атак в Черном море

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио высказался об условии России о прекращении атак в Черном море в обмен на снятие санкций. По его словам, некоторые ограничения, о которых заявляют в Москве, введены Европейским Союзом.

Об этом Марко Рубио сказал на пресс-конференции.

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Санкции против России

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они внедрены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", — сказал Рубио.

По его словам, теперь Штаты должны оценить требования России. Американские чиновники будут работать, чтобы понять позицию РФ.

Впоследствии заявление Москвы представят лидеру США Дональду Трампу, который и будет решать дальнейшие шаги.

Рубио отметил, что обсуждение прекращения огня уже является положительным фактом.

"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, то ли энергетического, то ли, возможно, в Черном море", — добавил госсекретарь США.

Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают частичную отмену санкций с России в обмен на перемирие в море.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно перспективы прекращения огня в Черном море, отметив, что Россия пытается добавить к договоренности дополнительные условия.