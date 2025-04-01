Рубио примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Брюссель со 2 по 4 апреля, где примет участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО. Во время заседания стороны, в частности, будут говорить о мире в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс.

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Отмечается, что Государственный секретарь Марко Рубио посетит столицу Бельгии — Брюссель, со 2 по 4 апреля. В Брюсселе госсекретарь Рубио примет участие в заседании министров иностранных дел стран Североатлантического блока (НАТО), где обсудит приоритеты безопасности Альянса. В частности увеличение инвестиций НАТО в оборону и обеспечение длительного мира в Украине.

Рубио также обсудит общую угрозу Китая для Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского альянсов на заседании НАТО с представителями стран-партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, госсекретарь США обсудит планы относительно Гаагского саммита этим летом.

Напомним, что ранее Марко Рубио говорил, что США имеют план "А" и план "Б" по окончанию войны в Украине. Кроме того, он раскрыл детали этих двух планов.

Также Рубио объяснил, на что должны пойти Россия и Украина для того, чтобы переговоры были успешными. Он сказал, что речь идет об уступках с обеих сторон.