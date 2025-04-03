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Білий дім не виключив, що РФ зіткнеться з новими санкціями

3 квітня 2025 05:20
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прессекретарка Трампа не виключила, що Росія зіткнеться з новими санкціями
Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп оголосив вчора тарифи в розмірі 10% практично для всього світу, але до списку не потрапила Росія. Незважаючи на це, Білий дім не виключає, що РФ все ж таки зіткнеться з санкціями.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт у коментарі Axios.

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За словами Лівітт, Росії не було в списку з тієї причини, що санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю". Однак, як пише Axios, США, як і раніше, торгують із Росією більше, ніж із країнами, такими як Маврикій і Бруней, які потрапили до списку тарифів Трампа.

Ба більше, навіть віддалені острови, як-от Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану і Шпіцберген (населення 2500 осіб) в Арктиці, що належать відповідно Новій Зеландії та Норвегії, навіть їх занесли до списку.

Водночас видання уточнило, наскільки саме впала торгівля між США і Росією. Зокрема, обсяг скоротився приблизно з 35 млрд доларів у 2021 році до 3,5 млрд доларів у 2024 році. Це сталося через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Лівітт додала, що Росія все ще може зіткнутися з "новими жорсткими санкціями".

Крім цього вона зазначила, що Куба, Білорусь і Північна Корея теж не потрапили під нові тарифи. Прессекретарка пояснила це тим, що країни вже перебувають під вкрай жорсткими санкціями і тарифами.

Axios зазначає, що двома іншими великими економіками, які не потрапили до списку Трампа, виявилися Канада і Мексика. Лівітт пояснила, що це пов'язано з тим, що Трамп уже запровадив 25% тарифи.

Нагадаємо, що в середу Дональд Трамп оголосив мито в розмірі 10% проти більшості країн світу. Серед них є близько 60 держав, проти яких розмір тарифу більш радикальний. Детальніше ознайомитися зі списком можна за цим посиланням. Крім того, президент США оголосив 25% тариф на імпортні авто. Це питання стосується абсолютно всіх країн.

Також ми писали, що Сенат США підготував законопроєкт, який передбачає потужні санкції проти Росії. Його буде запроваджено в тому разі, якщо мирні переговори щодо України зірвуться або навпаки, буде укладено мирну угоду, але РФ її порушить.

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