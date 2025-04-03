Пресс-секретарь Трампа не исключила, что Россия столкнется новыми с санкциями

Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Президент США Дональд Трамп объявил вчера тарифы в размере 10% практически для всего мира, но в список не попала Россия. Несмотря на это, Белый дом не исключает, что РФ все же столкнется с санкциями.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии Axios.

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Россия все еще может получить новые санкции

По словам Ливвит, России не было в списке по той причине, что санкции США уже "исключают любую значимую торговлю". Однако, как пишет Axios, США по прежнему торгуют с Россией больше, чем со странами, такими как Маврикий и Бруней, которые попали в список тарифов Трампа.

Более того, даже удаленные острова, такие как Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) в Арктике, который принадлежат соответственно Новой Зеландии и Норвегии, даже они были включены в список.

В то же время издание уточнило, насколько именно упала торговле между США и Россией. В частности, объем сократился примерно с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд долларов в 2024 году. Это произошло из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ливитт добавила, что Россия все еще может столкнутся с "новыми жесткими санкциями".

Помимо этого она отметила, что Куба, Беларусь и Северная Корея тоже не попали под новые тарифы. Пресс-секретарь пояснила это тем, что страны уже находятся под крайне жесткими санкциями и тарифами.

Axios отмечает, что двумя другими крупными экономиками, которые не попали в список Трампа, оказались Канада и Мексика. Ливитт пояснила, что это связано с тем, что Трамп уже ввел 25% тарифы.

Напомним, что в среду Дональд Трамп объявил пошлину в размере 10% против большинства стран мира. Среди них есть около 60 государств, против которых размер тарифа более радикален. Подробнее ознакомиться со списком можно по этой ссылке. Кроме того, президент США объявил 25% тариф на импортные авто. Этот вопрос касается абсолютно всех стран.

Также мы писали, что Сенат США подготовил законопроект, который предусматривает мощные санкции против России. Он будет введен в том случае, если мирные переговоры по Украине сорвутся либо наоборот, будет заключено мирное соглашение, но РФ его нарушит.