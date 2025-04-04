Рубио предупредил Россию, что будут санкции в случае затягивания мира

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Вашингтон в ближайшее время сможет окончательно оценить, действительно ли Москва настроена на прекращение войны против Украины. Если Россия будет затягивать мирные переговоры и в дальнейшем, то, вероятно, США введут новые санкции.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главами МИД стран НАТО в Брюсселе.

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Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее закончить войну в Украине. Он считает, что мир возможен на приемлемых условиях для обеих сторон.

"Он хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Мы скоро будем знать, через недели, а не месяцы, готова ли россия к миру. Мы надеемся, что да. Если да, то мы можем закончить эту войну. США должны знать, готова ли Россия к миру, и Путин должен принять это решение, Россия должна принять это решение", — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США добавил, что украинцы уже продемонстрировали открытость к прекращению огня, и теперь мяч — на стороне Москвы.

"Если украинцы показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров, то вскоре, не через полгода, Россия и Путин должны будут принять решение, готовы ли они к миру или нет. Надеюсь, что они готовы. Мы сейчас смотрим на ее действия, а не на слова", — добавил Рубио.

Кроме того, Марко Рубио предостерег, что в случае, если Кремль будет демонстрировать неготовность к мирному диалогу, Дональд Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах.

"Если никто не заинтересован в мире — мы тоже будем это знать и будем принимать решения, исходя из этого. Есть определенные хорошие знаки и плохие, никто не говорил, что будет легко", — высказался госсекретарь США.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома заявляла, что в США не исключают, что против России могут ввести новые санкции.

Также Марко Рубио высказался относительно того, будут ли США выходить из блока НАТО и дал совет другим членам Альянса.