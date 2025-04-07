Трамп высказался о войне в Украине и обстрелах России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп высказался о ходе мирных переговоров с Россией. Он также прокомментировал недавние российские атаки на Украину и отметил, что количество жертв колоссальное.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, передает AP News.

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Во время неформального общения с прессой президент США Дональд Трамп прокомментировал ход мирных инициатив по окончанию войны в Украине. В ответ на вопрос о том, кто участвует в процессе и как продвигаются переговоры, Трамп подчеркнул:

"Мы ведем переговоры с Россией. Мы хотим, чтобы они прекратили. Мне не нравятся обстрелы. Бомбардировки не прекращаются и каждую неделю тысячи молодых людей погибают. Этот ужас бы не начался, если бы я был президентом — 100%", — заявил Трамп.

Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио высказался относительно того, как долго США может ожидать решения России о перемирии.

Между тем Россия не прекращает жестокие атаки по Украине. Так 4 апреля в Кривом Роге Россия нанесла удар по детской площадке ракетой с фугасным зарядом, в результате чего погибли 19 человек, а десятки получили серьезные ранения.

Кроме того, Россия атаковала в Харьковской области школу, которую только недавно удалось восстановить после атак.