Трамп высказался о войне в Украине и обстрелах России

Трамп отреагировал на российские обстрелы Украины
Президент США Дональд Трамп высказался о ходе мирных переговоров с Россией. Он также прокомментировал недавние российские атаки на Украину и отметил, что количество жертв колоссальное.
Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, передает AP News.
Трамп осуждает российские атаки по Украине
Во время неформального общения с прессой президент США Дональд Трамп прокомментировал ход мирных инициатив по окончанию войны в Украине. В ответ на вопрос о том, кто участвует в процессе и как продвигаются переговоры, Трамп подчеркнул:
"Мы ведем переговоры с Россией. Мы хотим, чтобы они прекратили. Мне не нравятся обстрелы. Бомбардировки не прекращаются и каждую неделю тысячи молодых людей погибают. Этот ужас бы не начался, если бы я был президентом — 100%", — заявил Трамп.
Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио высказался относительно того, как долго США может ожидать решения России о перемирии.
Между тем Россия не прекращает жестокие атаки по Украине. Так 4 апреля в Кривом Роге Россия нанесла удар по детской площадке ракетой с фугасным зарядом, в результате чего погибли 19 человек, а десятки получили серьезные ранения.
Кроме того, Россия атаковала в Харьковской области школу, которую только недавно удалось восстановить после атак.
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