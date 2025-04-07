Фондові біржі США обвалилися через тарифну політику Трампа

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Через рішення лідера Сполучених Штатів Америки про запровадження мита американські фондові біржі різко обвалилися. Зокрема, за дві хвилини після відкриття Нью-Йоркська впала на 3,51%.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 7 квітня.

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Падіння фондових бірж

Світові фінансові ринки зазнали різкого спаду, а індекс S&P 500 офіційно досяг "ведмежої території", опустившись на 20% від свого лютневого максимуму.

Це стало наслідком загострення торгової війни, спричиненої масштабною тарифною політикою Трампа. Вона викликала серйозні побоювання серед інвесторів.

Відомо, що на відкритті Нью-Йоркських торгів індекс S&P 500 впав більш ніж на 3%, а технологічний Nasdaq знизився майже на 4%, тоді як промисловий індекс Dow Jones втратив близько 3% вартості.

Водночас Трамп не відступає від своєї тарифної стратегії. Він повідомив, що наразі США ведуть торгівельні переговори з країнами з усього світу. За його словами, встановлюються жорсткі, але справедливі параметри.

Призупинення тарифів для всіх країн, крім Китаю

Низка ЗМІ поширили фейкову інформацію, що Трамп нібито готується до призупинення тарифів на 90 днів для всіх країн, крім Китаю. Це спричинило короткочасне призупинення обвалу біржових індексів.

Підставою для поширення неправдивої інформації стало інтервʼю головного економічного радника Трампа Кевіна Хассета. Журналісти запитали у нього про можливу паузу в тарифній політиці. Хассет заявив, що рішення ухвалюватиме сам Трамп.

Згодом у Білому домі спростували цю інформацію. Після заяви індекси знову продовжили падіння.

Допис Білого дому. Фото: скриншот

Нагадаємо, у США розкритикували Європейський Союз за спроби виправдати свої обмеження на імпорт американської свинини.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що тарифи значною мірою не вплинуть на країну.