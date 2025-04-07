Фондовые биржи США обвалились из-за тарифной политики Трампа

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Из-за решения лидера Соединенных Штатов Америки о введении пошлины американские фондовые биржи резко обвалились. В частности, за две минуты после открытия Нью-Йоркская упала на 3,51%.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 7 апреля.

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Падение фондовых бирж

Мировые финансовые рынки претерпели резкий спад, а индекс S&P 500 официально достиг "медвежьей территории", опустившись на 20% от своего февральского максимума.

Это стало следствием обострения торговой войны, вызванной масштабной тарифной политикой Трампа. Она вызвала серьезные опасения среди инвесторов.

Известно, что на открытии Нью-Йоркских торгов индекс S&P 500 упал более чем на 3%, а технологический Nasdaq снизился почти на 4%, тогда как промышленный индекс Dow Jones потерял около 3% стоимости.

В то же время Трамп не отступает от своей тарифной стратегии. Он сообщил, что сейчас США ведут торговые переговоры со странами со всего мира. По его словам, устанавливаются жесткие, но справедливые параметры.

Приостановление тарифов для всех стран, кроме Китая

Ряд СМИ распространили фейковую информацию, что Трамп якобы готовится к приостановке тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая. Это вызвало кратковременную приостановку обвала биржевых индексов.

Основанием для распространения ложной информации стало интервью главного экономического советника Трампа Кевина Хассета. Журналисты спросили у него о возможной паузе в тарифной политике. Хассет заявил, что решение будет принимать сам Трамп.

Впоследствии в Белом доме опровергли эту информацию. После заявления индексы снова продолжили падение.

Пост Белого дома. Фото: скриншот

Напомним, в США раскритиковали Европейский Союз за попытки оправдать свои ограничения на импорт американской свинины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что тарифы в значительной степени не повлияют на страну.