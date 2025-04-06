У США розкритикували ЄС через обмеження на імпорт американської свинини

Міністерка сільського господарства США Брук Роллінз. Фото: Facebook

Міністерка сільського господарства Сполучених Штатів Америки Брук Роллінз заявила, що Європейський Союз намагається виправдати свої обмеження на імпорт американської свинини. За її словами, там використовують "фальшиву науку".

Про це Брук Роллінз сказала в ефірі CNN у неділю, 6 квітня.

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Роллінз прокоментувала питання тарифів та заявила, що ЄС використовує "фальшиву науку" та необґрунтовані заяви, щоб не приймати американську продукцію.

"Справа не лише в цифрах тарифів. Справа в тому, як вони ставляться до нашої продукції... Це просто абсолютна маячня. Це неправильно і недоречно", — сказала міністр.

Роллінз додала, що планує це обговорити з європейцями.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск заявив, що між Європою та Штатами варто запровадити нульові тарифи.

Раніше американські та в'єтнамські компанії закликають адміністрацію США відтермінувати 46% мита на імпорт із В'єтнаму.