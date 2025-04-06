В США раскритиковали ЕС из-за ограничений на импорт американской свинины

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз. Фото: Facebook

Министр сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки Брук Роллинз заявила, что Европейский Союз пытается оправдать свои ограничения на импорт американской свинины. По ее словам, там используют "фальшивую науку".

Об этом Брук Роллинз сказала в эфире CNN в воскресенье, 6 апреля.

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Роллинз прокомментировали вопрос тарифов и заявила, что ЕС использует "фальшивую науку" и необоснованные заявления, чтобы не принимать американскую продукцию.

"Дело не только в цифрах тарифов. Дело в том, как они относятся к нашей продукции... Это просто абсолютный бред. Это неправильно и неуместно", — сказала министр.

Роллинз добавила, что планирует это обсудить с европейцами.

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил, что между Европой и Штатами стоит ввести нулевые тарифы.

Ранее американские и вьетнамские компании призывают администрацию США отсрочить 46% пошлины на импорт из Вьетнама.