Ілон Маск хоче нульові тарифи і зону вільної торгівлі з Європою — натякнув про це Трампу

Президент США Дональд Трамп та американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що між Європою та США мають бути запроваджені нульові тарифи. Це фактично створить зону вільної торгівлі.

Про це пише Telegram-канал Elon Musk українською у неділю, 6 квітня.

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Що пропонує Маск

Маск висловився за повне скасування тарифів між Європою та Північною Америкою та фактично запропонував створити єдину зону вільної торгівлі. За його словами, це має супроводжуватись також лібералізацією правил для вільного пересування людей — аби будь-хто міг працювати або в Європі, або в США без обмежень.

"Як Європа, так і Сполучені Штати мають рухатися, в ідеалі, на мою думку, до нульових тарифів — фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Також треба більше свободи для людей, щоб вони могли вільно переміщатися між Європою та Північною Америкою, якщо вони цього хочуть. Якщо хтось хоче працювати в Європі чи Америці, на мою думку, йому має бути дозволено це зробити", — сказав бізнесмен.

Тим часом країни ЄС готуються наступного тижня затвердити перший пакет мит на американські товари на 28 млрд євро.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність знизити митні тарифи за деяких умов.

Також ми писали, що Китай оголосив про введення 34% мита на всі американські товари у відповідь на аналогічні заходи, ухвалені адміністрацією президента США Дональда Трампа.