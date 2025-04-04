Китай оголосив про введення 34% мита на всі американські товари — Трамп лютує

Президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Китай оголосив про введення 34% мита на всі американські товари у відповідь на аналогічні заходи, ухвалені адміністрацією президента США Дональда Трампа. Нові тарифи почнуть діяти з 10 квітня.

Про це пише CNN.

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У заяві Тарифної комісії Держради Китаю йдеться про те, що дії США суперечать міжнародним торговельним нормам та завдають шкоди законним інтересам Пекіна. Китайська сторона назвала це односторонньою політикою тиску.

Агенція Reuters, посилаючись на Міністерство фінансів Китаю, уточнює, що рішення ухвалене після запровадження Вашингтоном аналогічних 34% мит на весь китайський імпорт 2 квітня.

Президент США Дональд Трамп відреагував на дії Китаю, заявивши у соцмережі Truth Social, що Пекін припустився помилки, запанікувавши, чого йому категорично не можна було робити.

"Китай зробив помилку, вони запанікували — єдине, чого не можуть собі дозволити", — написав він.

Також американський лідер наголосив, що його економічна політика залишиться незмінною. Він закликав інвесторів вкладати в економіку США, зазначивши, що нині — найкращий час для збагачення.

"Для багатьох інвесторів, які вкладають величезні суми в США, мої політики ніколи не зміняться. Зараз чудовий час для збагачення — більше, ніж будь-коли раніше", — йдеться у повідомленні.

Раніше Китай офіційно закликав США негайно скасувати нові торговельні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Водночас глава Білого дому висловив готовність знизити митні тарифи за окремих умов.