Китай объявил о введении 34% пошлины на все американские товары — Трамп свирепствует

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Китай объявил о введении 34% пошлины на все американские товары в ответ на аналогичные меры, принятые администрацией президента США Дональда Трампа. Новые тарифы начнут действовать с 10 апреля.

Об этом пишет CNN.

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В заявлении Тарифной комиссии Госсовета Китая говорится о том, что действия США противоречат международным торговым нормам и наносят ущерб законным интересам Пекина. Китайская сторона назвала это односторонней политикой давления.

Агентство Reuters, ссылаясь на Министерство финансов Китая, уточняет, что решение принято после введения Вашингтоном аналогичных 34% пошлин на весь китайский импорт 2 апреля.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на действия Китая, заявив в соцсети Truth Social, что Пекин допустил ошибку, запаниковав, чего ему категорически нельзя было делать.

"Китай совершил ошибку, они запаниковали — единственное, чего не могут себе позволить", — написал он.

Также американский лидер подчеркнул, что его экономическая политика останется неизменной. Он призвал инвесторов вкладывать в экономику США, отметив, что сейчас — лучшее время для обогащения.

"Для многих инвесторов, которые вкладывают огромные суммы в США, мои политики никогда не изменятся. Сейчас отличное время для обогащения — больше, чем когда-либо прежде", — говорится в сообщении.

Ранее Китай официально призвал США немедленно отменить новые торговые пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа. В то же время глава Белого дома выразил готовность снизить таможенные тарифы при отдельных условиях.