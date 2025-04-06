Илон Маск хочет нулевые тарифы и зону свободной торговли с Европой - намек об этом Трампу

Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск считает, что между Европой и США должны быть введены нулевые тарифы. Это фактически создаст зону свободной торговли.

Об этом пишет Telegram-канал Elon Musk на украинском в воскресенье, 6 апреля.

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Что предлагает Маск

Маск высказался за полную отмену тарифов между Европой и Северной Америкой и фактически предложил создать единую зону свободной торговли. По его словам, это должно сопровождаться также либерализацией правил для свободного передвижения людей — чтобы любой мог работать или в Европе, или в США без ограничений.

"Как Европа, так и Соединенные Штаты должны двигаться, в идеале, по моему мнению, к нулевым тарифам — фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой. Также надо больше свободы для людей, чтобы они могли свободно перемещаться между Европой и Северной Америкой, если они этого хотят. Если кто-то хочет работать в Европе или Америке, по моему мнению, ему должно быть разрешено это сделать", — сказал бизнесмен.

Тем временем страны ЕС готовятся на следующей неделе утвердить первый пакет пошлин на американские товары на 28 млрд евро.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность снизить таможенные тарифы при некоторых условиях.

Также мы писали, что Китай объявил о введении 34% пошлины на все американские товары в ответ на аналогичные меры, принятые администрацией президента США Дональда Трампа.