Дональд Трамп. Фото: открытые источники

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными 50-процентными пошлинами. Он установил дедлайн до 9 апреля.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social в понедельник, 7 апреля.

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Трамп угрожает Китаю дополнительными пошлинами в 50%

Американский лидер отметил, что Китаю следует пересмотреть свое решение о введении 34% пошлин на американские товары, иначе это будет иметь последствия.

"Китай ввел 34% пошлины в дополнение к уже установленным им рекордным пошлинам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным валютным манипуляциям, несмотря на мое предупреждение о том, что любая страна, которая введет дополнительные пошлины в ответ и в дополнение к уже существующим долгосрочным таможенным злоупотреблениям в отношении нашей страны, немедленно столкнется с новыми, значительно более высокими пошлинами", — пригрозил американский лидер.

Трамп также очертил сроки, в течение которых Китай должен пересмотреть свое решение. Он предупредил, что уже с 9 апреля могут быть введены пошлины в размере 50%.

Также он заявил, что все переговоры, о которых запрашивает Китай с США, будут прекращены. Относительно других стран, которые столкнулись с американскими пошлинами, переговоры стартуют немедленно.

Напомним, из-за введения пошлины американские фондовые биржи резко начали падать. Тарифная политика США вызвала серьезные опасения среди инвесторов.

Впрочем сам Дональд Трамп, комментируя ситуацию, которую же сам спровоцировал на мировом рынке, заявил, что его это не волнует. Более того, он сказал, что технологические мировые гиганты якобы с пониманием относятся к его политике.