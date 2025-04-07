Трампа разозлили встречные пошлины Китая и он пригрозил добавить еще 50% к предыдущей сумме пошлин

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается делать паузу во введении новых пошлин на иностранные товары. Кроме того, он даже может повысить пошлины на товары из Китая еще на 50%.

Об этом Трамп заявил перед журналистами после встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском.

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Дональд Трамп отметил, что такая реакция будет в случае, если в течение следующего дня Китай не отменит свои пошлины в ответ, которые Пекин ввел после первых пошлин США.

"Как известно, они ввели 30% пошлины сверх их уже бессмысленные тарифы вопреки моему заявлению. Я сказал, если эту пошлину не снимут до завтра 12:00, мы введем 50% тариф сверх того, что уже вели", — заявил Трамп.

Коснувшись Азиатского региона Трамп вспомнил и о Японии. Президент США сообщил, что в США уже направляется группа "лучших переговорщиков Японии", чтобы договариваться об уменьшении пошлин.

"Как вы знаете, я сегодня говорил с премьер-министром Японии и разговор был очень хорошим. Они приедут. Я сказал: Вы должны открыть свою страну, потому что мы не продали ни одной машины в Японии, а они миллионы у нас", — отметил президент США.

Трамп сказал, что в США сейчас более 36 трлн долларов, "потому что люди в Белом доме позволили этому произойти". Теперь, по словам Трампа, настало время для справедливых сделок для США, ведь "теперь Америка на первом месте. Америка прежде всего".

Напомним, из-за введения пошлин американские фондовые биржи резко начали падать. Тарифная политика США вызвала серьезные опасения среди инвесторов.

Впрочем, сам Дональд Трамп, комментируя ситуацию, которую же сам спровоцировал на мировом рынке, заявил, что его это не волнует. Более того, он сказал, что технологические мировые гиганты якобы с пониманием относятся к его политике.