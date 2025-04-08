У Пекіні заявили, що погрози Трампа є помилкою і Китай буде боротись до кінця

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Китай розкритикував США за чергові погрози підвищити тарифи ще на 50% та пообіцяв вжити заходів у відповідь. Це станеться, якщо Вашингтон почне діяти, підвищуючи ставки торгівельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Про це пише Bloomberg.

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Якою буде відповідь Китаю

У Пекіні не забарились із відповіддю після вчорашньої вечірньої пресконференції Трампа, де він розлютився на те, що КНР дозволила ввести мита проти США, після того, як це зробив Вашингтон.

"Погроза США ще більше підвищити тарифи є помилкою, яка ще раз викриває здирницьку природу США. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай буде боротися до кінця", — йдеться у заяві міністерства торгівлі Китаю.

Показник китайських акцій, що котируються в Гонконзі, піднявся на 1,7% на відкритті, оскільки державні фонди країни пообіцяли підтримати ринок. У понеділок індекс впав більш ніж на 13%.

Що пообіцяв Трамп

Дональд Трамп напередодні зауважив, що підвищить мита ще на 50%, якщо до 9 квітня Китай не скасує свої мита.

"Як відомо, вони ввели 30% мита понад їхні вже безглузді тарифи всупереч моїй заяві. Я сказав, якщо це мито не знімуть, ми введемо 50% тариф понад той, що вже вели", — заявив Трамп.

За словами офіційного представника Білого дому, цей новий збір доповнюватиме 34% "взаємного" мита, оголошеного минулого тижня, а також 20% податку, який набув чинності на початку цього року. Таким чином, сукупний тариф, оголошений цього року, становить 104%, або фактично подвоює імпортну ціну будь-якого товару, що постачатися з Китаю до США.

Нагадаємо, через запровадження мита американські фондові біржі різко почали падати. Тарифна політика США викликала серйозні побоювання серед інвесторів.

Втім сам Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, яку ж сам спровокував на світовому ринку, заявив, що його це не хвилює. Ба більше, він сказав, що технологічні світові гіганти нібито з розумінням ставляться до його політики.