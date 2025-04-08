В Пекине заявили, что угрозы Трампа являются ошибкой и Китай будет бороться до конца

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Китай раскритиковал США за очередные угрозы повысить тарифы еще на 50% и пообещал принять ответные меры. Это произойдет, если Вашингтон начнет действовать, повышая ставки торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом пишет Bloomberg.

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В Пекине не замедлили с ответом после вчерашней вечерней пресс-конференции Трампа, где он разозлился на то, что КНР позволила ввести пошлины против США, после того, как это сделал Вашингтон.

"Угроза США еще больше повысить тарифы является ошибкой, которая еще раз разоблачает вымогательскую природу США. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", — говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Показатель китайских акций, котирующихся в Гонконге, поднялся на 1,7% на открытии, поскольку государственные фонды страны пообещали поддержать рынок. В понедельник индекс упал более чем на 13%.

Что пообещал Трамп

Дональд Трамп накануне отметил, что повысит пошлины еще на 50%, если до 9 апреля Китай не отменит свои пошлины.

"Как известно, они ввели 30% пошлины сверх их уже бессмысленные тарифы вопреки моему заявлению. Я сказал, если эту пошлину не снимут, мы введем 50% тариф сверх того, что уже вели", — заявил Трамп.

По словам официального представителя Белого дома, этот новый сбор будет дополнять 34% "взаимной" пошлины, объявленной на прошлой неделе, а также 20% налога, который вступил в силу в начале этого года. Таким образом, совокупный тариф, объявленный в этом году, составляет 104%, или фактически удваивает импортную цену любого товара, поставляемого из Китая в США.

Напомним, из-за введения пошлины американские фондовые биржи резко начали падать. Тарифная политика США вызвала серьезные опасения среди инвесторов.

Впрочем, сам Дональд Трамп, комментируя ситуацию, которую же сам спровоцировал на мировом рынке, заявил, что его это не волнует. Более того, он сказал, что технологические мировые гиганты якобы с пониманием относятся к его политике.