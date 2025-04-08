Ілон Маск різко відповів раднику Трампа, назвавши його ідіотом

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Американський мільярдер та власник Tesla Ілон Маск обізвав радника лідера Штатів з питань мит Пітера Наварро. Він назвав його "ідіотом".

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у вівторок, 8 квітня.

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PETER NAVARRO ON ELON MUSK:



“We all understand in the White House (and the American people understand) that Elon's a car manufacturer. But he's not a car manufacturer — He's a car assembler.



In many cases, if you go to his Texas plant, a good part of the engines that he gets… pic.twitter.com/mkp1wRGcvX — Ron Pragides  (@mrp) April 8, 2025

Чому Маск розізлився на Наварро

Радник Трампа сказав, що Маск не є виробником автомобілів, а збирачем.

"Він — збирач автомобілів. У багатьох випадках, якщо ви поїдете на його завод у Техасі, то побачите, що значна частина двигунів, які він отримує, походить з Японії та Китаю. Електроніка надходить із Тайваню", — наголосив Наварро.

Маск розлютився на нього та обізвав "ідіотом".

"Наварро справді ідіот. Те, що він тут говорить, є очевидною брехнею", — написав він.

За його словами, у Tesla найбільше автомобілів американського виробництва.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, акції Tesla продовжують обвалюватися. Відомо, що вони впали більш ніж на 10% до 214,80 доларів.

Раніше Наварро заявив, що Маск піклується лише про власні інтереси. Таку критику він висловив наступного дня після того, як мільярдер запропонував скасувати мита для Європи.