Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Маск обізвав радника Трампа "ідіотом" — яка причина arrow

Маск обізвав радника Трампа "ідіотом" — яка причина

8 квітня 2025 23:54
Аркадій Пастула - Редактор
Ілон Маск різко відповів раднику Трампа, назвавши його ідіотом
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Vincent Alban
Аркадій Пастула - Редактор

Американський мільярдер та власник Tesla Ілон Маск обізвав радника лідера Штатів з питань мит Пітера Наварро. Він назвав його "ідіотом".

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у вівторок, 8 квітня.

Реклама
Читайте також:

Чому Маск розізлився на Наварро

Радник Трампа сказав, що Маск не є виробником автомобілів, а збирачем. 

"Він — збирач автомобілів. У багатьох випадках, якщо ви поїдете на його завод у Техасі, то побачите, що значна частина двигунів, які він отримує, походить з Японії та Китаю. Електроніка надходить із Тайваню", — наголосив Наварро.

Маск розлютився на нього та обізвав "ідіотом".

"Наварро справді ідіот. Те, що він тут говорить, є очевидною брехнею", — написав він.

За його словами, у Tesla найбільше автомобілів американського виробництва.

null
Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, акції Tesla продовжують обвалюватися. Відомо, що вони впали більш ніж на 10% до 214,80 доларів.

Раніше Наварро заявив, що Маск піклується лише про власні інтереси. Таку критику він висловив наступного дня після того, як мільярдер запропонував скасувати мита для Європи.

США Ілон Маск Дональд Трамп Tesla автомобіль
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама