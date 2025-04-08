Илон Маск резко ответил советнику Трампа, назвав его идиотом

Илон Маск. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск обозвал советника лидера Штатов по вопросам пошлин Питера Наварро. Он назвал его идиотом.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X во вторник, 8 апреля.

Реклама

Читайте также:

PETER NAVARRO ON ELON MUSK:



"Мы все понимаем в Белом доме (и американский народ понимает), что Элон - производитель автомобилей. Но он не производитель автомобилей - он сборщик автомобилей.



Во многих случаях, если вы поедете на его завод в Техасе, хорошая часть двигателей, которые он получает... pic.twitter.com/mkp1wRGcvX - Ron Pragides  (@mrp) 8 апреля 2025 года

Почему Маск разозлился на Наварро

Советник Трампа сказал, что Маск является не производителем автомобилей, а сборщиком.

"Он — сборщик автомобилей. Во многих случаях, если вы поедете на его завод в Техасе, то увидите, что значительная часть двигателей, которые он получает, происходит из Японии и Китая. Электроника поступает из Тайваня", — подчеркнул Наварро.

Маск разозлился на него и обозвал идиотом.

"Наварро действительно идиот. То, что он здесь говорит, является очевидной ложью", — написал он.

По его словам, у Tesla больше всего автомобилей американского производства.

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, акции Tesla продолжают обваливаться. Известно, что они упали более чем на 10%, до 214,80 доллара.

Ранее Наварро заявил, что Маск заботится только о собственных интересах. Такую критику он высказал на следующий день после того, как миллиардер предложил отменить пошлины для Европы.