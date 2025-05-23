Трамп готовится ввести 25% пошлины против Apple
Президент США Дональд Трамп снова обратился к компании Apple с требованием перенести производство своих устройств в Соединенные Штаты. Он заявил, что ожидает от Apple выпуска iPhone именно на территории США.
Об этом американский лидер написал на собственной социальной платформе Truth Social в пятницу, 23 мая.
Трамп угрожает ввести пошлины против Apple
"Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в США, будут изготовлены и собраны в США, а не в Индии или где-либо еще", — написал Трамп.
В противном случае, по его словам, Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%.
Напомним, что после того как Китай отказался снять торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, следуя предыдущим заявлениям, приняла решение о дополнительном повышении тарифов на китайский импорт. Новое увеличение составило еще 50%, в результате чего общий уровень пошлин на продукцию из КНР достиг 104%.
Кроме того, Дональд Трамп саркастически прокомментировал стремление отдельных стран достичь торгового соглашения с Вашингтоном. По его мнению, государства готовы на любые уступки, лишь бы получить шанс заключить сделку с Соединенными Штатами.
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