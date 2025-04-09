Трамп висміяв країни через бажання укласти торгівельні угоди зі США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висміяв країни, які хочуть укласти торгівельну угоду з Америкою. За його словами, вони готові піти на будь-що, аби тільки домовитись зі Штатами.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в середу, 9 квітня.

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Трамп висловився про торгівельні угоди зі США

Американський лідер заявив, що за 100 днів на посаді президента він отримав більше схвалення, ніж будь-хто інший. Трамп переконаний, що ніхто з його попередників "навіть близько не був". Він додав, що США продовжать намічений шлях. Також Трамп глузливо висловився про країни, які хочуть підписати угоду з Америкою.

"Країни "цілують мене в зад", щоб спробувати укласти торгівельну угоду. Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укласти угоду. Я зроблю все, сер", — сказав Трамп.

Переговори майже із сотнею країн одночасно

Як зазначає Politico, після введення мит багато урядів дійсно хочуть обговорити зі США ситуацію, але їм доводиться "чекати біля телефонів". Видання наголошує, що адміністрація Трампа ще дуже далека від досягнення будь-яких торгівельних угод з іншими країнами. Попри це влада намагається запевнити фінансові ринки, бізнес-лідерів і колег-республіканців у тому, що у них є кінцева мета.

Наразі Сполучені Штати намагаються вести переговори про двосторонні угоди одразу майже зі 100 країнами. Через це, наголошує видання, досягти швидкого прогресу буде ще важче. До того ж цілі цих переговорів "дуже туманні".

Крім усього іншого, наразі жоден з високопосадовців Трампа "не має мандата на ведення переговорів". Один із дипломатів заявив, що В'єтнам та Ізраїль запропонували США знизити мита, але досі не отримали жодних поступок у відповідь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп, ввівши мита проти інших країн, і сам втратив велику суму коштів. Таке рішення обійшлось йому щонайменше у 500 мільйонів доларів.

Також ми повідомляли про те, що Америка ввела мита на товари з КНР у розмірі 104%. Це сталося після того, як Китай відмовився скасувати свої тарифи для США.