Трамп высмеял страны из-за желания заключить торговые сделки с США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Америкой. По его словам, они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться со Штатами.

Об этом сообщает телеграм-канал "Donald Trump на украинском" в среду, 9 апреля.

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Трамп высказался о торговых соглашениях с США

Американский лидер заявил, что за 100 дней на посту президента он получил больше одобрения, чем кто-либо другой. Трамп убежден, что никто из его предшественников "даже близко не был". Он добавил, что США продолжат намеченный путь. Также Трамп насмешливо высказался о странах, которые хотят подписать соглашение с Америкой.

"Страны "целуют меня в зад", чтобы попытаться заключить торговое соглашение. Они умирают от желания заключить сделку. Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключить сделку. Я сделаю все, сэр", — сказал Трамп.

Переговоры почти с сотней стран одновременно

Как отмечает Politico, после введения пошлин многие правительства действительно хотят обсудить с США ситуацию, но им приходится "ждать у телефонов". Издание отмечает, что администрация Трампа еще очень далека от достижения каких-либо торговых соглашений с другими странами. Несмотря на это власти пытаются заверить финансовые рынки, бизнес-лидеров и коллег-республиканцев в том, что у них есть конечная цель.

Сейчас Соединенные Штаты пытаются вести переговоры о двусторонних соглашениях сразу почти со 100 странами. Поэтому, отмечает издание, достичь быстрого прогресса будет еще труднее. К тому же цели этих переговоров "очень туманны".

Кроме всего прочего, пока ни один из высокопоставленных чиновников Трампа "не имеет мандата на ведение переговоров". Один из дипломатов заявил, что Вьетнам и Израиль предложили США снизить пошлины, но до сих пор не получили никаких уступок в ответ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп, введя пошлины против других стран, и сам потерял большую сумму средств. Такое решение обошлось ему минимум в 500 миллионов долларов.

Также мы сообщали о том, что Америка ввела пошлины на товары из КНР в размере 104%. Это произошло после того, как Китай отказался отменить свои тарифы для США.