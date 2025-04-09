Після запровадження мит Трамп встиг втратити понад 500 мільйонів згідно з підрахунками Forbes

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

З початку минулого тижня, коли президент США Дональд Трамп запровадив свої мита проти інших країн, його власне фінансове становище теж зазнало приголомшливого удару. Трамп втратив щонайменше 500 мільйонів доларів.

Такі підрахунки робить видання Forbs.

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2 квітня, в день, коли Трамп оприлюднив свій план різких мит, Forbes оцінив його статки в 4,7 мільярда доларів. Менш ніж через тиждень ця сума складає вже приблизно 4,2 мільярда доларів, оскільки вартість його державних акцій і приватних активів падає разом із ринком.

Найбільша втрата Трампа походить від його найціннішого активу, Trump Media and Technology Group, який впав на 8% за останні три торгові дні, досягнувши найнижчої ціни з жовтня. Його частка, яка в середу коштувала 2,2 мільярда доларів, зараз становить 2 мільярди доларів.

Комерційна нерухомість Трампа впала приблизно на 90 мільйонів доларів. Акції Vornado Realty Trust — фірми, яка є партнером Трампа у двох його найцінніших будівлях, 1290 Avenue of the Americas у Нью-Йорку та 555 California Street у Сан-Франциско — впали на 14% з моменту оголошення мит Трампом. Портфель Трампа у основній нерухомості зараз оцінюється в 570 мільйонів доларів, порівняно з 660 мільйонами минулого тижня.

Зазнало удару і головна та улюблена розвага Трампа — гольф. Він має власний клуб, а багато м’ячів, ключок і футболок у професійних магазинах надходять з-за кордону. Однак справжньою загрозою для портфеля Трампа є те, що його клієнти можуть менше відвідувати гольф-клуб президента через економію та навіть можуть скасувати членство.

Не краще позиціонуються і готельні активи президента США. Найбільшим для Трампа є Trump National Doral, курорт на 643 номери в Маямі. Окрім Doral, Трамп продовжує володіти сотнями готелів-кондомініумів у вежах Чикаго та Лас-Вегаса. Якби вартість активів Трампа впала, скажімо, на 16%, він би втратив ще 65 мільйонів доларів.

Житлова нерухомість також різко впала: акції чотирьох публічних власників квартир впали в середньому на 13%. Трамп володіє десятками одиниць у будівлях, які він збудував багато років тому. Якщо скоротити цей портфель, його капітал впаде ще приблизно на 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на тлі нових тарифів США акції компанії Tesla різко обвалилися. У першому кварталі 2025 року постачання автомобілів впали до найнижчого рівня з 2022 року

А Трамп раніше заявляв, що його не турбують втрати фондових ринків. За його словами, "скоро все налагодиться".