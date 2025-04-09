После введения пошлин Трамп успел потерять более 500 миллионов согласно подсчетам Forbes

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

С начала прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп ввел свои пошлины против других стран, его собственное финансовое положение тоже подверглось ошеломляющему удару. Трамп потерял по меньшей мере 500 миллионов долларов.

Такие подсчеты делает издание Forbs.

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2 апреля, в день, когда Трамп обнародовал свой план резких пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю эта сумма составляет уже примерно 4,2 миллиарда долларов, поскольку стоимость его государственных акций и частных активов падает вместе с рынком.

Наибольшая потеря Трампа происходит от его самого ценного актива, Trump Media and Technology Group, который упал на 8% за последние три торговых дня, достигнув самой низкой цены с октября. Его доля, которая в среду стоила 2,2 миллиарда долларов, сейчас составляет 2 миллиарда долларов.

Коммерческая недвижимость Трампа упала примерно на 90 миллионов долларов. Акции Vornado Realty Trust — фирмы, которая является партнером Трампа в двух его самых ценных зданиях, 1290 Avenue of the Americas в Нью-Йорке и 555 California Street в Сан-Франциско — упали на 14% с момента объявления пошлин Трампом. Портфель Трампа в основной недвижимости сейчас оценивается в 570 миллионов долларов, по сравнению с 660 миллионами на прошлой неделе.

Подверглось удару и главное и любимое развлечение Трампа — гольф. Он имеет собственный клуб, а много мячей, клюшек и футболок в профессиональных магазинах поступают из-за рубежа. Однако настоящей угрозой для портфеля Трампа является то, что его клиенты могут меньше посещать гольф-клуб президента из-за экономии и даже могут отменить членство.

Не лучше позиционируются и гостиничные активы президента США. Крупнейшим для Трампа является Trump National Doral, курорт на 643 номера в Майами. Кроме Doral, Трамп продолжает владеть сотнями отелей-кондоминиумов в башнях Чикаго и Лас-Вегаса. Если бы стоимость активов Трампа упала, скажем, на 16%, он бы потерял еще 65 миллионов долларов.

Жилая недвижимость также резко упала: акции четырех публичных владельцев квартир упали в среднем на 13%. Трамп владеет десятками единиц в зданиях, которые он построил много лет назад. Если сократить этот портфель, его капитал упадет еще примерно на 20 миллионов долларов.

Напомним, на фоне новых тарифов США акции компании Tesla резко обвалились. В первом квартале 2025 года поставки автомобилей упали до самого низкого уровня с 2022 года

А Трамп ранее заявлял, что его не беспокоят потери фондовых рынков. По его словам, "скоро все наладится".