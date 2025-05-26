США відкладають запровадження тарифів проти ЄС на місяць

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення тимчасово відкласти запровадження 50% тарифу на торгівлю з Європейським Союзом. "Пауза" триватиме до 9 липня 2025 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

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За словами Трампа, із відповідним проханням до нього звернулася Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона попросила продовжити термін дії тарифу, який спочатку мав завершитися 1 червня.

"Я погодився на продовження — до 9 липня 2025 року — це був мій привілей. Президент Комісії сказав, що переговори розпочнуться швидко. Дякую за вашу увагу до цього питання!" — написав Трамп.

Цю інформацію підтвердила й Урсула фон дер Ляєн.

Повідомлення Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

"ЄС та США мають найбільш значущі та тісні торгівельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня", — висловилась Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив компанії Apple митом у 25%, якщо ті не перенесуть виробничі потужності до США.

Також стало відомо, що ЄС скасує з Україною торгівельний безвіз.