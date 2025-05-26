США откладывают введение тарифов против ЕС на месяц

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил о решении временно отложить введение 50% тарифа на торговлю с Европейским Союзом. "Пауза" продлится до 9 июля 2025 года.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

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По словам Трампа, с соответствующей просьбой к нему обратилась Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она попросила продлить срок действия тарифа, который изначально должен был завершиться 1 июня.

"Я согласился на продление — до 9 июля 2025 года — это была моя привилегия. Президент Комиссии сказал, что переговоры начнутся быстро. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! " — написал Трамп.

Эту информацию подтвердила и Урсула фон дер Ляйен.

Сообщение Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

"ЕС и США имеют наиболее значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры. Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля", — высказалась Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлиной в 25%, если те не перенесут производственные мощности в США.

Также стало известно, что ЕС отменит с Украиной торговый безвиз.