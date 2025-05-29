Суд заблокував мита США, оскільки Трамп перевищив свої повноваження

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У квітні президент Дональд Трамп анонсував масштабні мита проти торгових партнерів США. Але вчора федеральний суд постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, що призвело до зростання вартості імпорту для всіх — від великих підприємств до пересічних американців.

Про це повідомляє CNN.

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Мита Трампа - перевищення повноважень

У середу колегія з трьох суддів у суді США з міжнародної торгівлі зупинила запроваджені Трампом мита, пославшись на надзвичайний економічний стан, включно з митами, оголошеними 2 квітня. Це, у свою чергу, не дозволяє главі Білого дому застосовувати свої тарифи. Мова йде про введені раніше тарифи проти Китаю, Мексики, і Канади, які спрямовані на боротьбу з ввезенням у США фентанілу.

Суд ухвалив рішення на користь постійної заборони, потенційно зупиняючи глобальні тарифи Трампа ще до того, як будуть досягнуті "угоди" з більшістю інших торгових партнерів. Суд встановив вікно в 10 календарних днів для адміністративних розпоряджень, щоб привести постійну заборону в дію. Це означає, що більшу частину тарифів Трампа (але не всі) буде призупинено, якщо рішення буде ухвалено в апеляції і, можливо, у Верховному суді.

Наказ зупиняє 30% тариф Трампа проти Китаю, 25% тариф на деякі товари, імпортовані з Мексики та Канади, а також 10% універсальні тарифи на більшість товарів, що надходять у США.

При цьому, рішення суду не впливає на 25% тарифи на автомобілі, автозапчастини, сталь або алюміній, які підпадали під дію розділу 232 Закону про розширення торгівлі — іншого закону, ніж той, який Трамп цитував в анонсі ширших торговельних дій.

Після вищеописаного, адміністрація Трампа негайно оскаржила рішення суду. Наразі ситуація для споживачів і компаній залишається невизначеною. Ба більше, крок команди Трампа затягує боротьбу за те, чи збережуться імпортні мита, і те, чи змінять вони світову економіку.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що ухвалив рішення відкласти 50% тариф на торгівлю з ЄС. Тепер "пауза" триватиме до 9 липня.

Також ми писали, що близько тижня тому Трамп пригрозив ввести 25% мито проти Apple.