Суд заблокировал пошлины США, поскольку Трамп превысил свои полномочия

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В апреле президент Дональд Трамп анонсировал масштабные пошлины против торговых партнеров США. Но вчера федеральный суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, что привело к росту стоимости импорта для всех — от крупных предприятий до рядовых американцев.

Об этом сообщает CNN.

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В среду коллегия из трех судей в суде США по международной торговле остановила введенные Трампом пошлины, сославшись на чрезвычайное экономическое положение, включая пошлины объявленные 2 апреля. Это в свою очередь, не позволяет главе Белого дома применять свои тарифы. Речь идет о введенных ранее тарифах против Китая, Мексики, и Канады, которые направлены на борьбу с ввозом в США фентанила.

Суд вынес решение в пользу постоянного запрета, потенциально останавливая глобальные тарифы Трампа еще до того, как будут достигнуты "сделки" с большинством других торговых партнеров. Суд установил окно в 10 календарных дней для административных распоряжений, чтобы привести постоянный запрет в действие. Это значит, что большая часть тарифов Трампа (но не все) будут приостановлены, если решение будет принято в апелляции и, возможно, в Верховном суде.

Приказ останавливает 30% тариф Трампа против Китая, 25% тариф на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, а также 10% универсальные тарифы на большинство товаров, поступающих в США.

При этом, решение суда не влияет на 25% тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадали под действие раздела 232 Закона о расширении торговли — другого закона, чем тот, который Трамп цитировал в анонсе более широких торговых действий.

После вышеописанного, администрация Трампа немедленно обжаловала решение суда. Сейчас ситуация для потребителей и компаний остается неопределенной. Более того, шаг команды Трампа затягивает борьбу за то, сохранятся ли импортные пошлины, и то, изменят ли они мировую экономику.

Напомним, на днях Трамп заявил, что принял решение отложить 50% тариф на торговлю с ЕС. Теперь "пауза" будет длиться до 9 июля.

Также мы писали, что около недели назад Трамп пригрозил ввести 25% пошлину против Apple.