Апелляционный суд США остановил отмену пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов 29 мая разрешил администрации президента Дональда Трампа и дальше взимать пошлины на импорт, удовлетворив экстренное ходатайство правительства и временно приостановив действие предыдущего решения Федерального торгового суда. Речь идет о праве главы Белого дома применять таможенные ограничения в рамках чрезвычайного экономического положения.

Соответствующее постановление появилось на сайте Апелляционного суда.

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Апелляционная инстанция постановила, что истцы, выступающие против введения пошлин, имеют право подать свою позицию относительно временного приостановления решения до 5 июня. В то же время правительство США сможет предоставить свой ответ до 9 июня.

После этого суд будет рассматривать дальнейшее продление или отмену действующего приостановления. Сейчас пошлины остаются в силе, что позволяет Белому дому оперативно влиять на импортную политику в рамках собственной экономической стратегии.

Напомним, ранее в суде США определили, что Дональд Трамп превысил свои полномочия по введению пошлины.

Добавим, что Трамп отсрочил пошлины в 50% с Европейским союзом до июля 2025 года.

Кроме того, Дональд Трамп угрожает компании Apple пошлиной в 25%, если они не перенесут все производство из Китая в США.