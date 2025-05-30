Апелляционный суд США остановил отмену пошлин Трампа

Суд разрешил Трампу снова взимать пошлины на импорт
Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов 29 мая разрешил администрации президента Дональда Трампа и дальше взимать пошлины на импорт, удовлетворив экстренное ходатайство правительства и временно приостановив действие предыдущего решения Федерального торгового суда. Речь идет о праве главы Белого дома применять таможенные ограничения в рамках чрезвычайного экономического положения.
Соответствующее постановление появилось на сайте Апелляционного суда.
Трамп снова может взимать пошлины на импорт
Апелляционная инстанция постановила, что истцы, выступающие против введения пошлин, имеют право подать свою позицию относительно временного приостановления решения до 5 июня. В то же время правительство США сможет предоставить свой ответ до 9 июня.
После этого суд будет рассматривать дальнейшее продление или отмену действующего приостановления. Сейчас пошлины остаются в силе, что позволяет Белому дому оперативно влиять на импортную политику в рамках собственной экономической стратегии.
Напомним, ранее в суде США определили, что Дональд Трамп превысил свои полномочия по введению пошлины.
Добавим, что Трамп отсрочил пошлины в 50% с Европейским союзом до июля 2025 года.
Кроме того, Дональд Трамп угрожает компании Apple пошлиной в 25%, если они не перенесут все производство из Китая в США.
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