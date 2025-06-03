Санкції США проти Росії — сенаторам не вдається отримати згоди Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Сенаторам США не вдається отримати згоди президента США Дональда Трампа на введення руйнівних санкцій проти Росії. Демократи критикують нерішучість американського лідера.

Про це пише The Hill.

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Сенатори критикують Трампа

Зусилля Конгресу щодо ухвалення жорсткого пакету санкцій проти Росії посилюються. Трамп та його соратники дедалі жорсткіше висловлюються про російського диктатора Володимира Путіна, який не збирається закінчувати війну.

Протягом кількох тижнів сенатор-республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь лобіювали законопроєкт для посилення тиску на Путіна з метою примусити його погодитися на припинення вогню в Україні.

Однак їхні перемовини з Білим домом не приносять результатів. Попри критику Путіна, президент США відмовляється дати хід документу, який підтримали 81 зі 100 сенаторів.

"Ми працюємо з Білим домом. Ми готові рухатися вперед, щойно вони відчують, що настав слушний час, – сказав сенатор-республіканець Марквейн Маллін, який разом із Гремом вів постійні переговори з Трампом щодо законопроєкту про санкції.

Поки республіканці чекають на слова від президента, демократи не мають такого терпіння.

"Де хребет Дональда Трампа? Де його переконання? Де та жорсткість, яку він любить демонструвати? Сенатори по обидва боки проходу втомлюються від млявого підходу Трампа до Путіна. Якщо Трамп не протистоятиме йому, це повинен зробити Сенат", — заявив лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Шумер додав, що найкраще, що президент Трамп може зробити зараз, щоб зміцнити позиції України, це показати, що США твердо стоять за ними та рішуче проти Росії.

"Але поки що Трамп цього не зробив", — підсумував він.

Законопроєкт про санкцій щодо РФ, серед іншого, пропонує запровадити 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують нафту, газ, уран та інші продукти з Росії. Важливо зазначити, що 70% російського експорту енергоносіїв припадає на Китай та Індію.

Нагадаємо, наприкінці травня президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи підтримає санкції проти Росії.

А сенатор-республіканець Чак Грасслі наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії.