Грасслі закликає до жорстких санкцій проти Росії

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Сенатор-республіканець Чак Грасслі заявив, що час вводити санкції проти Росії. За його словами, диктатор РФ Володимир Путін повинен зрозуміти, що "гру закінчено".

Про це Чак Грасслі написав у соцмережі X.

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Грасслі вважає, що лідер США Дональд Трамп був щирим, коли думав, що його дружба з Путіним допоможе зупинити війну.

"Тепер, коли це не так, настав час для рішучих санкцій, щоб Путін знав, що "гру закінчено", — додав він.

Допис Грасслі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції особливо сильно вплинуть на економіку Росії вже на початку літа 2026 року.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що через нещодавні атаки Росії на Україну Захід має посилити санкції.