ЄС буде ще більше тиснути на Росію санкціями, пообіцяли у МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що останні напади Росії на Україну вимагають додаткових санкцій Заходу. Він зробив свою заяву на тлі того, що ЄС щойно узгодив свій 17-й пакет санкцій.

Про це повідомляє SkyNews.

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В інтерв'ю Йоганн Вадефуль сказав, що Путін не зацікавлений у мирі, він хоче продовжувати цю війну, а тому європейці не повинні цього допустити. Через таку поведінку диктатора РФ Європейський Союз погодився на додаткові санкції й запровадить наступні.

"Ці додаткові санкції вже розробляються, за словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка цього тижня заявила, що "час посилити тиск"", — сказав Йоганн Вадефуль.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Росії та пропагандистів. Загалом, було три пакети обмежень, які ускладнюють намагання РФ вести війну.

Також ми писали, що ЄС готує наймасштабніший пакет санкції проти РФ. Ймовірно, він стане наймасштабнішим з лютого 2022 року.