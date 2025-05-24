ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії — що до нього увійде

Володимир Путін. Фото: Reuters/Scanpix

Європейська комісія готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, він стане наймасштабнішим з лютого 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 24 травня.

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Санкції проти Росії

Євросоюз наразі розглядає можливість запровадження обмежень проти майже 20 банків, введення торгівельних заборон на суму понад 2,5 мільярда євро, а також перегляду граничної ціни на російську нафту.

Джерело видання зазначає, що розглядають також заборону на транспортування російської нафти тіньовим флотом та обмеження проти фондів, які підтримують військові зусилля РФ.

Крім того, ЄС уперше планує запровадити санкції проти газопровідних проєктів "Північний потік",

Російська нафта

Ще одним можливим кроком є зниження граничної ціни на російську нафту до 45 доларів. Для запровадження цього рішення необхідне погодження країн "Великої сімки", зокрема Сполучених Штатів Америки.

Наразі чинний ліміт становить 60 доларів, і лише за ціною нижче нього дозволяється обслуговування перевезень російської нафти.

В ЄС переконані, що новий пакет санкцій має зміцнити курс ЄС на стратегічну відмову від російських енергоресурсів до 2027 року.

Нагадаємо, 20 травня ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Він стосується майже 200 кораблів тіньового флоту.

А нещодавно лідер США Дональд Трамп не відповів чітко, чи буде запроваджувати нові санкції проти Росії.