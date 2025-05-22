Санкції проти Росії — Україна пропонує ЄС зайняти жорсткішу позицію

Президент України Володимир Зеленський та партнери. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Наступного тижня український уряд звернеться до Європейського Союзу з офіційною пропозицією посилити санкційний тиск на Росію. Київ представить так звану "Білу книгу" — документ, в якому викладено низку радикальніших ідей щодо подальшої ізоляції Кремля.

Про це пише Reuters.

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Посилення санкцій проти РФ

Серед ключових пропозицій щодо посилення санкцій — арешт заморожених російських активів з подальшою передачею їх Україні, а також запровадження вторинних санкцій проти іноземних компаній, які беруть участь у закупівлі російської нафти. Такі заходи, на думку Києва, мають бути спрямовані на держави, які допомагають Москві обходити обмеження, — зокрема, Індію та Китай. Це стане безпрецедентним кроком для Європи, яка досі уникала санкцій проти третіх країн.

Окремо Україна порушує питання реформування механізму ухвалення санкцій у межах ЄС. Йдеться про перехід від принципу одностайності до системи голосування більшістю — щоби уникнути блокування ініціатив окремими державами-членами.

У документі також міститься критика на адресу адміністрації Дональда Трампа. Українська сторона зазначає, що Сполучені Штати фактично вийшли з процесу координації міжнародних санкцій, розпустили ключові міжвідомчі структури та припинили участь у моніторингу дотримання цінових обмежень на російську нафту. На думку Києва, така позиція США уповільнила спільну санкційну відповідь, однак не має призвести до зниження санкційного тиску з боку Європи.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії.

Також ми писали, що США більше не приєднаються до нових санкцій проти Росії.