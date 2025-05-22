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Украина предлагает ЕС усилить санкции против РФ, пока США думают

22 мая 2025 08:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Санкции против России - Украина предлагает ЕС занять более жесткую позицию
Президент Украины Владимир Зеленский и партнеры. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

На следующей неделе украинское правительство обратится к Европейскому Союзу с официальным предложением усилить санкционное давление на Россию. Киев представит так называемую "Белую книгу" — документ, в котором изложен ряд радикальных идей по дальнейшей изоляции Кремля.

Об этом пишет Reuters.

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Усиление санкций против РФ

Среди ключевых предложений по усилению санкций — арест замороженных российских активов с последующей передачей их Украине, а также введение вторичных санкций против иностранных компаний, участвующих в закупке российской нефти. Такие меры, по мнению Киева, должны быть направлены на государства, которые помогают Москве обходить ограничения, — в частности, Индию и Китай. Это станет беспрецедентным шагом для Европы, которая до сих пор избегала санкций против третьих стран.

Отдельно Украина поднимает вопрос реформирования механизма принятия санкций в рамках ЕС. Речь идет о переходе от принципа единогласия к системе голосования большинством — чтобы избежать блокирования инициатив отдельными государствами-членами.

В документе также содержится критика в адрес администрации Дональда Трампа. Украинская сторона отмечает, что Соединенные Штаты фактически вышли из процесса координации международных санкций, распустили ключевые межведомственные структуры и прекратили участие в мониторинге соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть. По мнению Киева, такая позиция США замедлила совместный санкционный ответ, однако не должна привести к снижению санкционного давления со стороны Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания Украины относительно новых санкций против России.

Также мы писали, что США больше не присоединятся к новым санкциям против России.

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