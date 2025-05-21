Чи введе Трамп нові санкції проти Росії — відповідь президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії. На запитання журналіста про те, чи планує він ухвалити таке рішення, як на це сподівається Володимир Зеленський, Трамп відповів без конкретики і доволі розмито.

Про це Дональд Трамп сказав під час брифінгу в Овальному кабінеті.

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Трамп не дав чіткої відповіді на запитання про санкції

"Це буде моє рішення. Це не буде рішенням когось іншого... Знаєте, у нас зараз досить критичний час. Як ви знаєте, вчора я мав розмову з президентом Путіним протягом двох з половиною годин. Я також говорив з усіма європейськими, або з багатьма з них, лідерами. І я думаю, що вчора у нас була дуже хороша розмова", — сказав президент США.

Замість чіткої відповіді на питання про санкції Трамп акцентував на важливості останніх дипломатичних контактів і зазначив, що спостерігатиме за подальшими діями Росії: "Побачимо, як вони діятимуть. Я сподіваюся, що щось станеться".

Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно з'явилась інформація, що Дональд Трамп після переговорів з Путіним поспілкувався з європейськими лідерами і здивував їх своєю позицією щодо санкцій та перемир'я.

Журналісти The New York Times, посилаючись на анонімні джерела, повідомили, що Трамп не буде запроваджувати санкції проти Росії, бо націлений розвивати з нею бізнес та співробітництво.