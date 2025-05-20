Що Трамп сказав Зеленському після дзвінка Путіну — деталі від ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня одразу провів дзвінок з Володимиром Зеленським та іншими лідерами ЄС. Очільник Америки здивував відмовою США вводити санкції проти РФ.

Про це повідомляє Axios.

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Що сказав Трамп після розмови з Путіним

Видання повідомляє, що після розмови з Путіним, Дональд Трамп одразу приєднався до конференції з Володимиром Зеленським та ще п'ятьма європейськими лідерами. Усі сподівались, що в результаті цього діалогу російський диктатор погодиться на припинення вогню, інакше США запровадять проти РФ жорсткіші санкції. Однак американський президент шокував деталями розмови з очільником Кремля.

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Говорячи з лідерами ЄС та Зеленським, Трамп заявив, що Путін погодився на переговори, але США не братиме в них участь. Крім того, він вважає, що вводити санкції проти Росії — погана ідея, адже Трамп вважає, що "Путін хоче укласти угоду".

Посилаючи на анонімних співрозмовників, Axios повідомило, що лідери, які були присутні під час розмови, мали "шокований та здивований вигляд".

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Український президент пояснив, що Путін й раніше погоджувався на переговори і перший раунд навіть відбувся у Стамбулі, але ніякого результату цей діалог не приніс. Але глава Білого дому нічого не відповів на це. Натомість європейські лідери нагадали Трампу, що почати переговори щодо 30-денного припинення вогню, була саме його ідея.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що в ЄС бояться, що Трамп не захоче зупинити війну. Їх розчарувала його розмова з Путіним.

Крім того, Трамп припустив, що вийде з переговорів щодо України, якщо "не буде прогресу".