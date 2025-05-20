Лідери ЄС побоюються, що Трамп відмовиться зупиняти війну в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Деякі лідери країн Європейського Союзу побоюються, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовиться від планів зупинити війну в Україні. Їх розчарувала його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Лідери ЄС були сповнені ентузіазмом, коли Трамп закликав до 30-денного перемирʼя в Україні та погрожував санкціями Росії у випадку її відмови. Однак його розмова з Путіним 19 травня розчарувала.

Після розмови з російським диктатором Трамп заявив, що Україна та Росія можуть розпочати мирні переговори, ймовірно, без участі США. Водночас він не згадав про санкції чи будь-який тиск на Кремль.

Видання пише, що декілька урядів ЄС розчарувалися діями США, оскільки Трамп не зміг змусити Путіна до миру. Крім того, він може відмовитися від зусиль зупинити війну в Україні.

Джерела Bloomberg повідомили, що серед європейських лідерів зростає занепокоєння через можливу відмову Трампа від активної участі у мирному процесі.

За їхніми словами, він чітко дав зрозуміти, що не має наміру посилювати санкції проти Росії та відкинув ідею 30-денного перемир’я. Водночас ані Україна, ані європейські країни не підтримують його ініціативу щодо прямих переговорів між Києвом і Москвою.

"Сьогодні здається, що ми повернулись до більш довготривалого сценарію, у якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу. Путін виграв собі більше можливостей, а припинення вогню та врегулювання здаються все більш віддаленими",— зазначив глава програми Geostrategy North Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні Крістіна Берзіна.

Водночас Трамп заявив, що США не відступають від планів зупинити війну в Україні. За його словами, є "певна лінія", після якої він покине переговори. Однак невідомо, про що саме йдеться.

Що передувало

Нагадаємо, 19 травня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Відомо, що вона тривала дві години.

Згодом лідер Штатів повідомив, що не планує посилювати санкції проти Росії, оскільки "є шанс на прогрес" в завершенні війни.

Також Трамп заявив, що покине мирні переговори, якщо не буде прогресу. Водночас він заперечив свої ж слова.

Крім того, лідер США вважає, що Путін справді хоче миру з Україною.